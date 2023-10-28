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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Orhan Pehlül  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Selim Sonkaya / AA

Adıyaman

Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor.

Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.

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