Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Adıyaman
Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.