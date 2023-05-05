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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da 8 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkımına başlanacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle ağır hasarlıların yıkımı için de süreç başladı.

Orhan Pehlül, İlyas Gün  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Adıyaman'da 8 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkımına başlanacak Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Kentte acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'una ulaşmasının ardından ağır hasarlı yapıların da yıkılması için yüklenici firmalarla sözleşme imzalandı.

Firmalarla anlaşma gereği ekipler mahallelerdeki 8 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkımını gerçekleştirip enkazın kaldırması için çalışmalara başlayacak.

Kentte koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, hayatı normale döndürmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Adıyaman'da bir yandan konteyner kentlerdeki kapasiteyi arttırırken diğer yandan da hasarlı yapıların yıkımı için çalışmalar yapıldığını anlatan Vali Çiçek, "Adıyaman'da depremin yaralarını sarmak için, hayatı normale döndürmek için yapılan mücadele tüm hızıyla sürüyor. Konteyner kentlere bugün itibarıyla yerleşen kişi sayısı 21 bine ulaştı. Bu hafta ve önümüzdeki haftalardan itibaren çok sayıda vatandaşımızı konteyner kentlerimize tekrar davet edeceğiz." diye konuştu.

Önümüzdeki hafta ağır hasarlı yapıların yıkımına başlıyoruz

Yüklenici firmalarla sözleşme imzalandığını aktaran Vali Çiçek, "Bir yandan konteyner kentlerdeki kapasiteyi yükseltirken diğer yandan da özellikle ağır hasarlıların yıkımı için verdiğimiz söz gereği ihaleler yapıldı. Müteahhitlere verdiğimiz süreler var, önümüzdeki hafta başlayacak çalışmalar. Mahalle mahalle ihaleler yapıldı. Her mahallede hızla çalışmalara başlanacak. 1 aylık süre içerisinde bayağı bir yol alırız diye ümit ediyoruz." dedi.

Köyde yaşayan vatandaşların konteynerlere geçişleriyle ilgili çalışmalardan da bahseden Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle köy konteynerleriyle ilgili gerekli ihalelerimizi yaptık. Köylerimize konteyner taşımaya başladık. Önümüzdeki hafta daha hızlı bir şekilde taşındığını Adıyamanlı hemşehrilerimiz görmüş olacaklar. Köylerdeki yer teslimleri müteahhitlere, ihaleyi alan firmalara yapıldı ve yerlerine taşınmaya başladı. Mersin Limanı'ndan da sürekli köy konteynerleri bize ulaşmakta ve ulaştıkça da köylerimize teslim edilmekte. Hiçbir şekilde durmadan daha da hızlanarak Adıyaman'ı normale döndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

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