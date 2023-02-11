Adıyaman'da 17 yaşındaki genç depremin 138. saatinde enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan 17 yaşındaki genç, 138 saat sonra kurtarıldı.
Adıyaman
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hoca Ömer Mahallesi 215. Sokak'taki bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin hayatta olduğunu belirledi.
AFAD'ın yanı sıra Pakistan ve Vietnam'dan gelen arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Abuzer Baran Bakır, enkazdan sağ çıkarıldı.
Depremin 138. saatinde enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Bakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.