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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaraları sarmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekber Türkoğlu   | 15.02.2023
Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

Tokat

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda deprem sonrası Tokat Belediyesi ekipleri, kentin tamamen çökmüş altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Tokat Belediyesi ekipleri, yaptıkları çalışmalarla kentin iki mahallesine şebeke suyunun ulaştırılmasını sağladı. Erkenek İçme Suyu İsale Hattı'nda DSİ'nin yaptığı çalışmaların tamamlanmasıyla kentin tamamına yakınına su verilebilmesi planlanıyor.

Seyyar tuvalet ve banyoların kurulduğu Gölbaşı'nda 6 bin depremzedenin kalabileceği konteyner kentin oluşturulması için altyapı çalışmaları da tamamlanıyor. 10 gün içinde depremzedelerin konteynerlere taşınması hedefleniyor.

Gölbaşı ilçesi ve köylerinde ihtiyaç duyulan bölgelerin tamamına yakınına çadır da ulaştırıldı.

Bölgede bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Devletimiz bütün kurumlarıyla deprem bölgesindeki her il ve ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu'nun koordinesinde Gölbaşı ilçemizde başta altyapı olmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sahadaki personelimiz diğer kurumlarımızla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Vatandaşlarımızı derinden etkileyen depremin izlerinin bir an önce silinmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kurum ve belediyelerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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