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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç: Temiz suya erişim sorununun çözümü noktasında çalışmalar sürüyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremden etkilenen kentte temiz suya erişim sorununun çözümü noktasında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yüzde 60'a yakın lokasyona su verdik." dedi.

Müslüm Etgü   | 18.02.2023
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç: Temiz suya erişim sorununun çözümü noktasında çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Adıyaman

Kılınç, AA muhabirine, şehrin temizliği ve insanları salgın hastalıklara karşı koruma konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda temiz suya ulaşmanın çok önemli olduğunu belirten Kılınç, "Enerjimizin büyük bir kısmı temiz su verme noktasındaki çalışmalara gidiyor. Yüzde 60'a yakın lokasyona su verdik. İnşallah peyderpey diğer enkazlar da kaldırıldığı zaman şebeke tamirleri yapılarak diğer yerlere de su vermeye çalışacağız." diye konuştu.

Suyun yanı sıra çadır kentler ve insanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde de seyyar tuvaletlere depolarla su takviye ettiklerini dile getiren Kılınç, kent genelindeki yemek noktasında da iyi bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Çadırların ve konteynerlerin kurulduğunu ancak bunların geçici olduğunu, kalıcı konutlar gerektiğini belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerde Karadağ'ın tepesinde inşallah birkaç lokasyonda yeni konutlar yapma konusunda prensipte bir anlaşma sağlandı. 30-50 bin konut düşüncesiyle inşallah yola çıkılacak. İnsanlarımızın uzun süre çadırlarda ve konteynerlerde yaşaması mümkün değil. Bunun da bir an evvel başlaması lazım. Hepimizin başı sağ olsun, acımız büyük. Her ailenin dramatik bir hikayesi var. İnşallah birlik ve beraberlik içinde Türkiye ve dünyadaki güzel insanlarla bu sıkıntılarımız, yaralarımız sarılır ve insanlarımız daha rahat bir yaşama kavuşur, tüm çabamız bu yönde."

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