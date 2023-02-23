Dolar
18.88
Euro
20.02
Altın
1,823.51
ETH/USDT
1,653.00
BTC/USDT
23,945.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adana'dan İskenderun'daki depremzedelere balıkçı teknesiyle yardım malzemesi gönderildi

Adana'nın Karataş ilçesinden depremzedelere ulaştırılmak üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine 35 balıkçı teknesiyle yardım malzemesi taşındı.

Ayşe Nur Kınalı   | 23.02.2023
Adana'dan İskenderun'daki depremzedelere balıkçı teknesiyle yardım malzemesi gönderildi

Adana

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için Karataş Kaymakamlığı ve Belediyesinin yanı sıra Karataş Su Ürünleri Kooperatifinin destek verdiği kampanyada, yardım malzemeleri toplandı.

Gıda, hijyen, bebekler için mama ve hazır bez gibi malzemelerden oluşan koliler, gönüllülerin yardımıyla Karataş Limanı'na getirildi.

Malzemelerin yüklendiği 35 balıkçı teknesi, yardımları depremzedelere ulaştırmak üzere İskenderun Limanı'na hareket etti.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, teknelerin hareketinden önce yaptığı açıklamada, depremzedeler için ilçe merkezinde 50, çevre mahalleler ve kırsal mahallerde ise 100 çadır kurulduğunu bildirdi.

Topuz, ilçe merkezindeki 3 okul ve spor salonunda konaklayan afetzedeler için 700 kişilik yemek çıkarıldığını dile getirerek, yardım seferberliğine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'dan İskenderun'daki depremzedelere balıkçı teknesiyle yardım malzemesi gönderildi
KKTC'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı
Deprem bölgesinde 583 bin 751 kişiye psikososyal destek sağlandı
AK Parti'li Yazıcı Malatya'da üretime başlayan fabrikaları ziyaret etti
AFAD tarafından deprem bölgesinde kurulan çadırların sayısı 329 bin 382'ye ulaştı

Benzer haberler

Adana'dan İskenderun'daki depremzedelere balıkçı teknesiyle yardım malzemesi gönderildi

Adana'dan İskenderun'daki depremzedelere balıkçı teknesiyle yardım malzemesi gönderildi

Deprem bölgesinde 583 bin 751 kişiye psikososyal destek sağlandı

AK Parti'li Yazıcı Malatya'da üretime başlayan fabrikaları ziyaret etti

AFAD tarafından deprem bölgesinde kurulan çadırların sayısı 329 bin 382'ye ulaştı

AFAD tarafından deprem bölgesinde kurulan çadırların sayısı 329 bin 382'ye ulaştı
Bakan Bozdağ: Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi tutuklandı

Bakan Bozdağ: Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi tutuklandı
Hollanda'da 10 yaşındaki Ali Cem pet şişelerle depremzedeler için 2 bin avro topladı

Hollanda'da 10 yaşındaki Ali Cem pet şişelerle depremzedeler için 2 bin avro topladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet