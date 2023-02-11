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Gündem, Asrın felaketi

Adana'da yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı

Abdulkerim S. B. Topaloğlu   | 11.02.2023
Adana'da yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca deprem nedeniyle kentte yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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