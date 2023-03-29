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Adana'da depremzedeler için ilk aşamada 2 bin 200 konut yapılması planlanıyor

Adana Valisi Süleyman Elban, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, depremzedeler için ilk etapta 2 bin 200 konut yapılmasının planlandığını belirtti.

Eren Bozkurt  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Adana'da depremzedeler için ilk aşamada 2 bin 200 konut yapılması planlanıyor Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Vali Elban, AA muhabirine, merkez Çukurova ilçesinde Şambayadı ile Sarıçam ilçesinde Buruk mahallelerinde deprem konutlarıyla ilgili alanlarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ceyhan ilçesinde de hem konteyner kent hem de konut yapımıyla ilgili iki yer hazırlandığını vurgulayan Elban, "TOKİ tarafından kalıcı konutlar için Ceyhan'daki yer uygun bulundu. Dolayısıyla orayla ilgili de hazırlıklar devam ediyor." dedi.

Elban, kentte hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "Depremzedeler için 2 bin 200'e yakın konutun planlaması yapıldı. Ancak hak sahipliği çalışmaları hasar tespitine göre devam ediyor. Dolayısıyla bu sayı kaç olur bilmiyoruz. Ancak hak sahibi bina sayısı şu anda 3 bini geçti." ifadesini kullandı.

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Adana'da depremzedeler için ilk aşamada 2 bin 200 konut yapılması planlanıyor
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