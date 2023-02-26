Adana'da depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor
Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara psikososyal destek veriliyor.
Adana
Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Psikolojik İlk Yardım ve Psikososyal Destek ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilediği illerden gelenler ile Adana'da depremden etkilenen çocuklar için çalışma başlattı.
Ekip, deprem korkusunu ve oluşturduğu olumsuz yaşam koşullarının yarattığı stresle baş etmekte zorlanan çocuklar için psikolojik terapi seansları düzenliyor.
Görevli psikologlar, oyun terapileri ve grup çalışmalarıyla çocukların yaşanan olumsuz süreci atlatmalarına yardımcı olup, sosyalleşmelerini sağlıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bünyesindeki psikologların yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, özellikle çocuk ve kadınlarla görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Çetin, kötü günleri aşmak adına her türlü hizmeti verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.