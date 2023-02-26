Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,597.70
BTC/USDT
23,159.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adana'da depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara psikososyal destek veriliyor.

Bekir Ömer Fansa   | 26.02.2023
Adana'da depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor

Adana

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Psikolojik İlk Yardım ve Psikososyal Destek ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilediği illerden gelenler ile Adana'da depremden etkilenen çocuklar için çalışma başlattı.

Ekip, deprem korkusunu ve oluşturduğu olumsuz yaşam koşullarının yarattığı stresle baş etmekte zorlanan çocuklar için psikolojik terapi seansları düzenliyor.

Görevli psikologlar, oyun terapileri ve grup çalışmalarıyla çocukların yaşanan olumsuz süreci atlatmalarına yardımcı olup, sosyalleşmelerini sağlıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bünyesindeki psikologların yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, özellikle çocuk ve kadınlarla görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Çetin, kötü günleri aşmak adına her türlü hizmeti verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahramanmaraş'ta deprem sonrası çalışmaları inceledi
Gökçeada ve Bozcaada'da yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Bakan Özer: Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi

Bakan Özer: Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi

Özbekistanlı genç kızlar, depremzedelere çeyizlik yorganlarını gönderdi

Türk Kızılay gönüllüsü yabancı öğrenciler deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor

Elbistan'daki "konteyner çarşı"nın kurulumu yüzde 90 tamamlandı

Elbistan'daki "konteyner çarşı"nın kurulumu yüzde 90 tamamlandı
Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına koşuyor

Liseli genç, vagonda kalan depremzedelerin yardımına koşuyor
Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi

Özbek askerler, kurdukları sahra hastanesinde 3 bin kişiye sağlık hizmeti verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet