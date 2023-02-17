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Kahramanmaraş’taki Erzurumluoğlu Camii’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Adana'da depremde yıkılan binaların molozları güvenlik kameralarıyla izleniyor

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların molozları korunarak, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarınca anbean izleniyor.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu   | 17.02.2023
Adana'da depremde yıkılan binaların molozları güvenlik kameralarıyla izleniyor

Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından başsavcılık bünyesinde kurulan "Deprem Soruşturma Bürosu" çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülürken, enkaz alanlarındaki değerli ve kişisel eşyalar belirli bir alanda toplandı.

Apartman isimleri belirtilmek suretiyle ayrı yerlere konulan eşyaların tasnifi, cumhuriyet savcısı nezaretinde görüntü kaydı yapılarak gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının molozları, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarınca anbean izleniyor.

Başsavcılıkça yapılan çalışmaların ardından depremzedelerin kıymetli eşyalarının yasal süreç içinde sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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