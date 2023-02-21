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Gündem, Asrın felaketi

Adana'da depremde hasar gören minareler kontrollü şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da hasar gören minareler kontrollü şekilde yıkılıyor.

Eren Bozkurt, Bekir Ömer Fansa   | 21.02.2023
Adana'da depremde hasar gören minareler kontrollü şekilde yıkılıyor Fotoğraf: Eren Bozkurt - AA

Adana

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, kent merkezinde birçok binanın yanı sıra 16 caminin minaresi çöktü.

Ekipler, il genelindeki camilerde yaptıkları kontrollerde çökenler dışında 146 minarenin hasarlı olduğunu ve yıkılması gerektiğini belirledi.

İlçe belediyeleri, artçı sarsıntı ya da yaşanabilecek yeni depremlerde çevredeki binaların üzerine yıkılma tehlikesi bulunan hasarlı minareler için çalışma başlattı.

Ekipler, gerekli önlemleri alarak hasarlı minarelerden 78'inin yıkımını gerçekleştirdi. Kalan 68 minarenin yıkım işleminin de kısa sürede yapılması bekleniyor.

"Minarenin ağırlığıyla olduğu yere inmesini sağlıyoruz"

Minare ustası İbrahim Aydın, AA muhabirine, baba mesleği olarak 21 yıldır minare yapımı ve yıkımıyla uğraştığını söyledi.

Depremde genellikle kesme taştan yapılan minarelerin alt kısımlarında hasar oluştuğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Çok hasarlı, mahalle içinde olan minarelerimizde, vinç sepetine binerek tek tek taşları alıyoruz. Az hasarlı ve etrafı müsait olan minarelerde vinç ve halat sistemiyle sallayarak altındaki kırılan taşları eziyoruz. Minarenin ağırlığıyla olduğu yere inmesini sağlıyoruz. Direkt çekme yapmıyoruz. Çünkü direkt çekme yaptığımız zaman minare yatar. Yatmaması için de önce alttaki taşları vinçle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde çekip bırakarak iyice parçalıyoruz. Zaten o taşlar kırıldıktan sonra minare kendi ağırlığını taşıyamıyor ve olduğu yere iniyor."

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