Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerle bir araya geldi.
Adana
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve yardımcılarıyla Hatay'ın Defne ilçesine gitti.
Depremzedelerle sohbet eden Montella ve beraberindekiler, çocuklara kulübün lisanslı ürünlerini hediye etti.
Montella ve beraberindekiler çocuklarla futbol oynadı, fotoğraf çekildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.