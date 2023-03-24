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Gündem, Asrın felaketi

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesindeki adli personelin yaşadıklarına ilişkin video paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde görevlendirilen adli personelin yaşadığı tecrübeler, video ile paylaşıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Adalet Bakanlığı, deprem bölgesindeki adli personelin yaşadıklarına ilişkin video paylaştı

Ankara

Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gönüllü olarak koşarak gittiler. Adalet hizmetlerinin aksamaması için ellerini taşın altına koydular. Depremin ardından adalet hizmetlerini sürdüren fedakar kahramanlar yaşadıklarını aktarıyor." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, ikinci günden itibaren normal adli faaliyetleri devam ettirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşamadık. Arkadaşlarımızla birlikte, hep beraber işlerimizi rutin bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner de "Biz depremin ilk saatinden, ilk gününden itibaren kendimizi tekrar işimize verdik. Bakanlığımız sağ olsun, ilk günden beri bizi desteklediler. Dışarıdan görevlendirmeyle personel, onlar da görevli olarak geldiler." değerlendirmesini yaptı.

"Milletimiz devletimiz büyüktür. Bu süreci de atlatacağız"

İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan ise zorlu bir dönemden ve zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Milletimiz, devletimiz büyüktür. Bu süreci de atlatacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Bölgeye, Bursa'nın İnegöl ilçesinden gönüllü olarak gelen İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir de yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Her birimiz, bu bölgedeki insanların acısını yaşayarak, bu bölgede adli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi, ölen insanların ailelerine tesliminin yapılması amacıyla ölü muayene işlemlerinin yerine geçilmesi, şüpheli insanların ilerleyen aşamadaki sorumluluklarının tespiti amacıyla delillerin ivedi şekilde toplanması amacıyla gönüllü olarak bu bölgede görev almak istedik."

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise "Birçok personel, savcı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bize yardım için geldiler. Gerçekten Adıyaman Adliyesi'nin bir personeli gibi bir hakimi savcısı gibi hiç tereddütsüz ve mesai kavramı gözetmeksizin çalıştılar." bilgisini verdi.

Videoda, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mahmut Akıncı ile gönüllü çok sayıda Cumhuriyet savcısı ve adli personelin duygu ve düşüncelerine de yer verildi.

Videoda, ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, "Adalet hizmetleri felakete rağmen bölgede aksamadan devam etti. Gönüllülük esasına göre yurdumuzun dört bir yanından savcılarımız, adli personelimiz, adli tıp uzmanlarımız ve diğer Adalet Bakanlığı personeli böyle zor zamanda fedakarlığa talip olmak kolay bir iş değildir. Sizler buna talip oldunuz. Onun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerine de yer verildi.

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