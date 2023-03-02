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Gündem, Asrın felaketi

Adalet Bakanı Bozdağ, Elbistan'da incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesini temin edeceğiz." dedi.

Kemal Karadağ, Serdar Açıl   | 02.03.2023
Adalet Bakanı Bozdağ, Elbistan'da incelemelerde bulundu

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların bir yıl içerisinde kalıcı konutlara geçmelerinin sağlanacağını belirtti.

Bozdağ, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, incelemelerde bulundu, depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

Bozdağ, Kahramanmaraş ve Elbistan'da vatandaşların deprem sonrası talep ve ihtiyaçlarının karşılandığını, bu konuda önemli adımlar atıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesini temin edeceğiz. Onlara yeni bir Elbistan'da, yeni evlerinde, yeni imkanlar içerisinde daha iyi şartlarda yaşama imkanını sunacağız. Elbistanlıların umudunu çoğaltmak ve gelecekte daha iyi olmasını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Milletimize ve Elbistanlılara verdiğimiz şeref sözümüzdür. Bunun gereğini de el ele, birlikte yapacağız."

Bakan Bozdağ, daha sonra Elbistan Adalet Sarayı'nda da incelemelerde bulunarak, hakim, savcı ve adliye personeline geçmiş olsun dileğini iletti.

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