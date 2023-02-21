Dolar
18.87
Euro
20.10
Altın
1,834.08
ETH/USDT
1,670.00
BTC/USDT
24,612.00
BIST 100
5,149.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti. VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedelerle görüştü.

Halil İbrahim Sincar   | 21.02.2023
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Diyarbakır

Bakan Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda barınan depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşlara ihtiyaçlarını soran Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek." dedi.

Ziyaret sırasında Bozdağ'ın yanına gelen bir depremzede kadın, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz duamız sizinle. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, evinin ağır hasarlı olduğunu aktaran bir kadına da konteyner evlerden yararlanabileceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki konteyner kentte incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti
İstanbul 2 Nolu Barosundan depremzedelerden avukatlık ücreti alınmaması tavsiye kararı
Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi
Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeler için çadır üretimine katkı sunan fabrikaları ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu ile görüştü
ABD Kongre heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

ABD Kongre heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti
Bakan Özer: Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacağız

Bakan Özer: Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet