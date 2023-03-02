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Kültür, Asrın felaketi

ABD'li caz sanatçısı Nyofu Tyson depremzedeler için bağış çağrısı yaptı

Türk ozanlarının eserlerini Türkçe ve İngilizce yorumlamasıyla tanınan ABD'li caz gitaristi Nyofu Tyson, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için bağış çağrısında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.03.2023
ABD'li caz sanatçısı Nyofu Tyson depremzedeler için bağış çağrısı yaptı

İstanbul

Tyson, basın mensuplarına gönderdiği videoda hayranlarını Türkçe selamlayarak, "Türkiye ile bağım yıllar öncesine dayanıyor. Türkiye benim ikinci evim oldu. Kaybedilen 10 binlerce can, yıkılan binalar ve paramparça olan ailelerden ötürü büyük üzüntü duyuyorum. Vefat edenlerin ahirete huzur içinde gitmesi ve yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başta UNICEF olmak üzere çok sayıda kuruluşun bölgede insani yardım faaliyetleri yaptığını belirten Tyson, hayranlarını Türkiye'deki depremzedelere bağış yapmaya çağırdı.

Los Angeles'ta doğan, Afrika, Lübnan ve Danimarka kökenli caz sanatçısı Nyofu Tyson, müzik araştırmaları için geldiği Türkiye'de Türk halk müziği ve saz ile tanıştı.

Okay Temiz, Ömer Faruk Tekbilek ve Ahmet Hadji Tekbilek gibi Türk müziğinin önemli isimleriyle çalışan Tyson, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu ve Aşık Veysel gibi halk ozanlarının yaklaşık 40 eserini bağlamayla çalarak Türkçe ve İngilizce yorumladı.

Tyson, yorumladığı Türk müziklerini 2017'de piyasaya sürdüğü "Minstrels and Mystics (Aşıklar ve Ozanlar)" albümünde topladı.

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