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Dünya, Asrın felaketi

ABD'deki Türkler, Türkiye'ye deprem nedeniyle giden Amerikalı itfaiyecileri ziyaret etti

Amerika’da yaşayan Türkler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Virgina'daki İtfaiye ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mücahit Oktay  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
ABD'deki Türkler, Türkiye'ye deprem nedeniyle giden Amerikalı itfaiyecileri ziyaret etti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Sinan Ertay'ın da aralarında bulunduğu Türkler, depremin ikinci günü Türkiye'ye gelerek enkaz çalışmalarına destek veren Fairfax Bölge İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi ile bir arya geldi.

Deprem kurtarma ekibi üyelerine plaket ve baklava ikram eden vatandaşlar, arama kurtarma ekibine bizzat katılan itfaiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine ait hesaptan yapılan paylaşımda da ''Geçtiğimiz ay meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkemizdeki arama kurtarma faaliyetlerine dahil olan, Fairfax’teki (VA) ABD ekibine teşekkür etmek üzere, Türk-Amerikan toplumundan temsilcilerin düzenlediği etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduk.'' ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) çalışması kapsamında Virginia eyaletine bağlı Fairfax İlçe İtfaiyesi çalışanı yaklaşık 90 kişilik ekip, 8 Şubat'tan itibaren Türkiye'ye gelerek Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

21 Şubat'ta ABD'ye geri dönen ekibi havalimanında Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan USAID Başkanı Samantha Power ile birlikte karşılamıştı.

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