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DRON- Kahramanmaraş’ta çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, madencilerin enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı 17 yaşındaki genç kız, enkazdan 90 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Dünya, Asrın felaketi

ABD Dışişleri Sözcüsü Price: Kahramanmaraş merkezli depremler son asırda görülen en şiddetli depremler

Kasım İleri   | 09.02.2023
ABD Dışişleri Sözcüsü Price: Kahramanmaraş merkezli depremler son asırda görülen en şiddetli depremler

Washington DC

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son asırda görülen en şiddetli depremler olduğunu söyledi.

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