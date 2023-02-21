AB Komisyonu üyesi Varhelyi, bağışçılar konferansına hazırlık için Ankara'yı ziyaret edecek
AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi, AB'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 Mart'ta düzenleyeceği bağışçılar konferansına hazırlık amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Brüksel
AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında konuşan sözcü Dana Spinant, dün meydana gelen Hatay merkezli depremler için başsağlığı dileğinde bulundu.
Spinant, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, 16 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek bağışçılar konferansı ile AB'nin depremden etkilenen bölgelere yardımlarıyla ilgili ayrıntıları paylaşacağını duyurdu.
"Konferansın amacı, bağışçıları koordine etmek ve etkilenen bölgelerde yardım ve yeniden yapılanma için kaynak toplamaktır" diyen Spinant, konferansın, Türk yetkililer ile işbirliği içinde düzenleneceğini belirtti.
Varhelyi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na hazırlık ziyaretimden önce Türkiye'yi bir başka yıkıcı deprem vurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır. Bu zor günlerde dayanışma ve desteğimiz sarsılmaz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.