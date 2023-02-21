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Dünya, Asrın felaketi

AB: Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ettiğini ve Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.

Selen Temizer   | 21.02.2023
AB: Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ediyoruz

Brüksel

Borrell, Twitter hesabından Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.

"Türkiye'de Hatay'da depremin tekrar meydana geldiği, etkilenen ailelerin acılarını ve yıkımlarını artıran durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Borrell, "Bu zor günlerde Türkiye'nin yanındayız." mesajını paylaştı.

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