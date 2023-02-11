Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,521.00
BTC/USDT
21,745.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Çamlıca Mahallesi Çamlık Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’taki Kültür Kent Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı adlı 2 yaşındaki bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. -VTR-
logo
insana dair, Asrın felaketi

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Almanya'da depremzedeler yararına kasiyerlik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları yararına, Almanya'da yaşadığı beldedeki bir süpermarket zincirinin şubesinde kasiyerlik yaptı.

Mesut Zeyrek   | 11.02.2023
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Almanya'da depremzedeler yararına kasiyerlik yaptı Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Wellesweiler

Saarland eyaletindeki Neunkirchen-Wellesweiler beldesinde, Edeka marketin 1 numaralı kasasına geçen Alman teknik adamın bulunduğu süre içinde tüm kasaları açık tutuldu.

Yerel saatle 12.00-13.00 aralığında gerçekleştirilen organizasyonda elde edilen tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlanacağı açıklandı.

Bölgede yaşayanların yanı sıra, çevre şehirlerde yaşayan Türkler de alışveriş yapmak için markete geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MÜSİAD deprem bölgesinde konteyner kent kuruyor
Hatay'da enkaz altında kalan radyoloji teknisyeni depremin 132. saatinde kurtarıldı
Deprem soruşturması kapsamında yıkılan binalardan deliller toplanıyor
İHH arama kurtarma ekipleri 265 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
İGA'nın Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarında sona gelindi

Benzer haberler

Fenerbahçeli Arda, enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut ile telefonda görüştü

Fenerbahçeli Arda, enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut ile telefonda görüştü

MÜSİAD deprem bölgesinde konteyner kent kuruyor

Hatay'da enkaz altında kalan radyoloji teknisyeni depremin 132. saatinde kurtarıldı

Deprem soruşturması kapsamında yıkılan binalardan deliller toplanıyor

Deprem soruşturması kapsamında yıkılan binalardan deliller toplanıyor
İHH arama kurtarma ekipleri 265 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

İHH arama kurtarma ekipleri 265 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Kuveyt’te depremzedeler için başlatılan kampanyada 4 saatte 11 milyon dolar toplandı

Kuveyt’te depremzedeler için başlatılan kampanyada 4 saatte 11 milyon dolar toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet