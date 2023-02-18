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Gündem, Asrın felaketi

84 yaşındaki depremzede Emine Kadıoğlu: Depreme hastanede yakalandım. Adıyaman'daki evim artık yok

Adıyaman'da tedavi gördüğü hastanede depreme yakalanan 84 yaşındaki Emine Kadıoğlu, afet anında yaşadıklarını anlattı.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 18.02.2023
84 yaşındaki depremzede Emine Kadıoğlu: Depreme hastanede yakalandım. Adıyaman'daki evim artık yok Fotoğraf: Lale Bildirici Büyükkarakaya/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da çatısı çöken hastaneden tahliye edilen hastalar arasında yer alan Kadıoğlu, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi.

Hastanede gazetecilere deprem anında yaşadıklarını anlatan Kadıoğlu, bir daha böyle bir afet olmaması için dua ettiğini söyledi.

Kadıoğlu, "Adıyaman'da devlet hastanesinin en üst katında kemik erimesi nedeniyle tedavi görüyordum. 8'inci kattaydım. Enkaz altında kalıp kalmadığımı bile bilmiyorum. Bir hemşirenin gelip beni aşağıya indirdiğini hatırlıyorum. Dışarısı mahşer günü gibiydi." diye konuştu.

Eşini 8 ay önce kaybettiğini, 10 çocuğu ve 15 torunu olduğunu anlatan Kadıoğlu, depremde hayatını kaybedenler için çok gözyaşı döktüğünü söyledi.

Kadıoğlu, "Depreme hastanede yakalandım. Adıyaman'daki evim artık yok. Torunumun biri depremde öldü. Bir çocuğu vardı, o da öldü." dedi.

İstanbul'daki hastanede tedavisinin sürdürüldüğünü aktaran Kadıoğlu, tek isteğinin hastalığına çare bulunması olduğunu kaydetti.

Kadıoğlu'nun gelini Nafiye Kadıoğlu da Adıyaman'daki depremde çok fazla kayıpları olduğunu belirterek, "Köyümüzde çok cenazemiz var. Görümcemin oğlunu, torununu kaybettik." diye konuştu.

Hastanedeki yaralıların tedavileri sürüyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde görev yapan Uzman Dr. Necati Doğan da hastanede tedavileri süren yaralı depremzedelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hastanemizin Ortopedi ve Travmatoloji biriminin üstlendiği 90 kadar hastamız var. Bunların 30'u çocuk yoğun bakımda yatarken, 20 hastamız da genel yoğun bakımda bulunuyor. 40 kadarını da serviste takip etmekteyiz. Birçoğunun ilk müdahaleleri tamamlandı. Şu an yara takipleri ve bazı yaptığımız işlemler var."

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