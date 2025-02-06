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6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anılıyor

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Ekip  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anılıyor Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Ankara

Kahramanmaraş'ta Osman Sayın Spor Salonu önünde buluşan depremzedeler, "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı.

Asrın felaketinde vefat edenlerin fotoğraflarının duvara asıldığı etkinlikte, depremi yansıtan görüntüler izlendi.

12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler de burada ateş başında nöbet tuttu.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti yaptı.

Alanlarda kurulan çadırlarda, çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay ikramında bulunuldu.

Hatay

Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na gitmeye başladı.

Ailecek meydana gidenler, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekliyor.


Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Alana gelenlerden Döne Tohma, AA muhabirine, yaşadıkları acıları unutmadıklarını söyledi.

Bir daha bu tür acılar yaşanmamasını temenni eden Tohma, "Depreme Antakya'da yakalandım, o gün çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın. Depremde ölenlere rahmet diliyorum, hüzünlüyüz, üzüntülüyüz." dedi.

Yasemin Köse de çok büyük acı yaşadıklarını ifade ederek, "Yakınlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim, üzgünüm." diye konuştu.

İskenderun

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Anıt Alanı'nda ve çevresinde toplandı.

Esnaf tarafından alandakilere çorba ikram edildi.

Buradaki kalabalıkta bulunan Resul Daş, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

Ailesinden 9 kişiyi kaybettiğini belirten Daş, "Çok kötü şeyler yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın, çok zordu." ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde de depremde yıkılan binaların yerindeki boş alanlara, karanfil ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü.

Gaziantep

Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

Taziyeevinde toplanan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar, enkaz alanına yürüdü.

"Sessiz" gerçekleştirilen yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşunda bulundu.

Program, duaların okunmasının ardından son buldu.

Enkaz alanına gelen bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

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