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Gündem, Asrın felaketi

38 kişinin hayatını kaybettiği bina projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz inşa edilmiş

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Dündar Apartmanı'nın 2 müteahhidi ile arsa sahibi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis istemiyle dava açıldı.

Aziz Aslan  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
38 kişinin hayatını kaybettiği bina projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz inşa edilmiş

Diyarbakır

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhitler İlhami Dündar, Sercan Erbey ile tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda şunlar kaydedildi:

"Binanın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan müteahhidin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

Bina yapımına elverişsiz malzeme kullanılmış

İddianamede, binanın inşasıyla ilgili tespit edilen ihmallere de yer verildi.

Bu ihmallere ilişkin iddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:

"Şüpheli İlhami Dündar ve Sercan Erbey'in bina yapmaya elverişsiz malzemeler kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis ettiği, Seydo Bozkaya'nın ise binanın yapılması için arsasını tahsis ettiği tespit edilmiştir. Her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsalar da sonucu öngörmüş olmalarına rağmen eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla sorumlu oldukları anlaşılan şüphelilerin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede, soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan H.B, S.T. ve M.Ş.E'nin ise kusurlarının olmadığı tespit edilerek, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

İstenilen ceza

İddianamede, binanın müteahhitleri tutuklu sanıklar İlhami Dündar, Sercan Erbey ve arsa sahibi tutuksuz sanık Seydo Bozkaya hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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