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Gündem, Asrın felaketi

3 ilde ev taşıma ücretlerine azami sınır koyuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da ev taşıma bedeline azami sınır getirildiği açıklandı.

Bekir Ömer Fansa, Eşber Ayaydın, Orhan Yoldaş   | 18.02.2023
3 ilde ev taşıma ücretlerine azami sınır koyuldu

Hatay/Şanlıurfa/Malatya

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yazılı açıklamasında, merkez Antakya ilçesi sınırları içinde ev taşıma ücretinin en fazla 5 bin lira olacağını duyurdu.

Doğan, "Antakya-Yayladağı 6 bin, Antakya-Reyhanlı 6 bin, Antakya-Arsuz 7 bin, Antakya-Erzin 8 bin lira, ev taşıma asansör bedeli 1000 lira olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Malatya

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'dan başka illere gitmek isteyen depremzedelerin eşyalarını taşımak üzere Valilik Kriz Merkezince, herhangi bir suistimale mahal verilmemesi amacıyla azami ücret belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malatya, Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri sınırları dahilinde taşıma işlemleri 6 bin lira, diğer ilçeler 8 bin lira, Elazığ 8 bin lira, Kayseri 15 bin lira, Ankara 20 bin lira, İstanbul 30 bin lira olarak belirlendi. Bu rakamlara asansör bedeli dahil olup ayrıca 1000 lira işçilik ücreti de eklenecektir. Belirtilen fiyatlara uymayan firma veya taşıyıcı şahıslar hakkında depremzede vatandaşlarımızın Ticaret Bakanlığı Alo 175 çağrı merkezi numarasından, Alo CİMER 150 iletişim numarası veya Malatya Valiliği Açık Kapı https://www.acikkapi.gov.tr/ adresinden şikayeti halinde cezai işlem uygulanacaktır."

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