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Gündem, Asrın felaketi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler depremzedeler için mesai harcıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturmak için prefabrik evlerin yapımına devam etti.

İlyas Gün, Orhan Pehlül  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler depremzedeler için mesai harcıyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Adıyaman

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için Kavaklıdere Mahallesi'ndeki 2 bin 550 prefabrik yapının yer alacağı geçici yaşam merkezinde çalışan işçiler, prefabrik kentin çalışmasına ara vermeden sürdürdü.

İşçi Hüseyin Dursun, AA muhabirine, depremzedelere prefabrik konut inşa ettiklerini söyledi.

Afetzedelerin sıcak yuvaya kavuşması için ara vermeden çalıştıklarını anlatan Dursun, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ama biz prefabrik kentleri bitirmek için ara vermedik. Biz bayram yapmadan depremzedeler için uğraşıyoruz. Onları sıcak yuvasına kavuşturduğumuzda bizim bayramımız da o gün olacak." dedi.

Emrullah Varan da çadırda kalan depremzedelerin prefabrik yapılara geçmesi için çalıştıklarını anlatarak, "Bugün 1 Mayıs ama biz depremzedeler için çalışıyoruz, onlar evlerine geçtiğinde bizim için bayram oluyor." ifadesini kullandı.

Osman Öztürk de depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı.

Prefabrik yapıların bir kısmının tamamlandığını, bu yapılarda birçok ailenin yaşadığını belirten Öztürk, "Biz de onların ihtiyaçlarını karşılamak için görevlendirildik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlıyoruz. Ben de depremzedeyim ve işçiyim, bugün 1 Mayıs olmasına rağmen depremzede vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

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