Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği ayni yardımları Türkiye'ye ulaştırmaya devam ediyor
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için düzenlediği yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ayni yardımları Türkiye'ye ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yardımlara ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için Büyükelçiliğimizin kampanyası çerçevesinde toplanan ayni yardımları ülkemize ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Çadır, battaniye , uyku tulumu, jeneratör ve ısıtıcı yüklü 100 tonluk Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağının dün akşam Kuveyt'ten yola çıktığı aktarılan açıklamada, "Kuveyt'teki vatandaşlarımıza ve dostlarımıza desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından başlatılan ve yoğun ilgi gören ayni yardım kampanyasında şimdiye kadar çeşitli kalemlerde yüzlerce ton yardım malzemesi toplandı.
Toplanan malzemelerin THY uçaklarıyla sevkiyatına 11 Şubat tarihli uçuşlarla başlanmıştı. Farklı uçuşlarla toplam 177 ton yardım malzemesi getirilmişti. Kalan yardımların da çeşitli zaman aralıklarıyla gönderileceği açıklanmıştı.
Kuveyt Türkiye'yi yalnız bırakmadı
Deprem felaketinin ardından destek için hızlı davranan Kuveyt, devlet, sivil toplum kuruluşları (STK), hayır kurumları, özel şirketler ve vatandaşları aracılığıyla insani yardım faaliyetleri yürüttü.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, arama-kurtarma ekibi, tıbbi ekip, sağlık malzemesi ve diğer afet sonrası ihtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde nakli için Türkiye ile Kuveyt arasında iki askeri kargo uçağının görev yapacağı hava köprüsü oluşturulmuştu.
Oluşturulan hava köprüsü kapsamında 23 Şubat itibarıyla Türkiye'ye tıbbi malzeme, çadır, battaniye, gıda taşıyan 11 askeri kargo uçağı ile yaklaşık 500 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmıştı.
Emir Şeyh Nevvaf ile Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla Kuveyt hükümeti, 9 Şubat'ta Türkiye'deki depremzedelere 15 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.
Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11 Şubat'ta düzenlediği canlı yayınlanan bağış programında 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplanmıştı.
Bunların yanı sıra 14 Şubat'ta Kuveyt Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Mey el-Bağli, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını ifade etmek üzere 40 ton insani yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçakla Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez ile Gaziantep'i ziyaret etmişti.
Kuveyt Kızılayı, 7 Şubat-7 Mart 2023 tarihleri arasını kapsayacak bir bağış kampanyası başlatırken Katar ve Türk Kızılayları ile 1 milyon dolar yardım malzemesi taahhüdü anlaşması yapmıştı.
Ayrıca ülkenin önde gelen firmaları, toplamda 30 milyon dolardan fazla bağış taahhütlerinde bulunmuştu.