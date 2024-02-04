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Gündem, Asrın felaketi

“Asrın felaketi”ne ilişkin yeni kamera kayıtları ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gökhan Çalı  | 04.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
“Asrın felaketi”ne ilişkin yeni kamera kayıtları ortaya çıktı

Kahramanmaraş

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması kentteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ebrar Siteleri'nin yıkılma anı kamera kayıtlarında

Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı’ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin bazı bloklarının yıkılma anı da görüntülerde yer alıyor.

Azerbaycan Bulvarı’ndaki yüksek katlı binaların yıkılma anı, depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışık çıkması, kent merkezinin büyük bölümünün de aydınlanması dikkati çekerken sokağa çıkan vatandaşların artçı depremlere de yakalandıkları görülüyor.

Bir başka görüntüde ise Azerbaycan Bulvarı'ndaki marketten bir kişinin dışarı çıktığı sırada binanın yıkılması da bulunuyor.

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