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Sağlık, Araştırma

Araştırma: Solunum yolu hastalıklarını ağır geçirenlerde "OLAH" enzimi seviyesi daha yüksek olabilir

Avustralya'da yapılan araştırma, yaygın solunum yolu hastalıklarından ağır etkilenen ya da hayatını kaybedenlerde, yağ asidi üretiminde rol oynayan "OLAH" adlı enzimin seviyesinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Araştırma: Solunum yolu hastalıklarını ağır geçirenlerde "OLAH" enzimi seviyesi daha yüksek olabilir

Ankara

"Cell" dergisinde yayımlanan Avustralya kaynaklı araştırmada, yaygın solunum yolu hastalıklarından olan şiddetli mevsimsel grip, Kovid-19 ve solunum sinsityal virüsü (RSV) olan hastalar incelendi.

İnceleme sonucunda, bu hastalıkları "ağır atlatan" ya da bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin bazılarında, hastalığı nispeten hafif atlatan kişilere kıyasla, OLAH enziminin daha fazla olabileceği gözlemlendi.

Araştırmacılardan Katherine Kedzierska, herkeste düşük miktarda "OLAH" enzimi olduğunu belirterek "Öte yandan, (solunum yolu) hastalıkları şiddetli geçiren bazı bireylerde, OLAH oldukça yüksek seviyelerdeyken bunun, sağlıklı bireylerde ve hafif hastalığı olan kişilerde çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu araştırmanın, bazı kişilerin bulaşıcı hastalıklardan çok etkilenirken diğerlerinin daha kolay atlatmasına ilişkin bir açıklama sağlayabileceği belirtildi.

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