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Bilim Teknoloji, Antarktika Bilim Seferi

Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak

4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın da katılacağı törenle İstanbul'dan uğurlanacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 07.02.2020
Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazar günü yola çıkacak 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetini İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törenle uğurlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti 9 Şubat'ta yola çıkacak.

Hazırlıklarını tamamlayan 24 kişilik heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Bakan Varank ve ailelerinin de katılacağı törenle uğurlanacak.

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