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Antarktika'nın likenleri Türk bilim insanına TÜBA ödülünü kazandırdı

Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan Prof. Dr. Gökhan Halıcı, kıtadan topladığı likenlerle yaptığı çalışmalar sonucu 2020 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görüldü.

Ergün Haktanıyan   | 26.12.2020
Antarktika'nın likenleri Türk bilim insanına TÜBA ödülünü kazandırdı

Kayseri

Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı, kıtadan topladığı likenlerle yaptığı çalışmalar sonucu 2020 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC), ERÜ'den Prof. Dr. Halıcı'yı bilimsel araştırmalar yapmak üzere 2016 yılında Antarktika'ya gönderdi.

Kıtadaki 31 ülkeye ait 101 araştırma üssünde sürdürülen bilimsel çalışmalara dahil olan Halıcı, Ukrayna ve Çekya'nın üslerinde kaldığı süreçte 150 farklı türe ait 500 örnekle Türkiye'ye döndü.

Antarktika'da en başarılı şekilde yaşayan organizmalardan biri olan likenlerle ilgili çalışmalarına Türkiye'de devam eden Halıcı, botanik alandaki yaptığı başarılı çalışmalarla 2020 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü.

Halıcı, AA muhabirine, bir mantar çeşidi olan likenler üzerinde Avrupa ve Amerikalı bilim insanlarının 40 yıldır çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kıtada yaklaşık 450 liken türünün tespit edildiğine değinen Halıcı, kendi çalışmasının da TÜBİTAK tarafından desteklendiğini ifade etti.

Halıcı, ekibiyle yaptığı çalışmalarda daha önce farklı ülkelerin yaptığı kayıtların yanlışlığını tespit ettiklerini vurgulayarak, "Yanlış kayıtları düzeltiyoruz. Antarktika'dan kayıt edilmeyen birçok tür de bulduk. O türleri tanımlayıp isimlendirerek bilim dünyasına sunuyoruz." dedi.

"Amacım 'liken türlerini Türkler yazdı' dedirtmek"

Halıcı, TÜBA-GEBİP kapsamında "kutup araştırmaları" seksiyonu açıldığını, bu ödüle de kendisinin layık görüldüğünü dile getirdi.

TÜBA-GEBİP'e kendisi adına ERÜ'nün başvuruda bulunduğunu hatırlatan Halıcı, ödülün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceğini belirtti.

Halıcı, Antarktika'nın daha önce de ilgisini çektiğini vurgulayarak, "En ekstrem ortamlarda yaşayan organizmalara meslek hayatım boyunca hep ilgi duydum. Türkiye'de de Erciyes Dağı, Aladağlar'da çalıştım. En yüksek kesimlere çıkıp örnekleme yaptım. Hep hayalimi Antarktika süslüyordu. Orası dünyada canlıların yaşayabileceği en zorlu alan. 2016 yılında bu hayalimi gerçekleştirme imkanı buldum. TÜBİTAK olsun, ERÜ olsun maddi manevi her türlü desteği verdi." diye konuştu.

Halıcı, Antarktika liken florasını baştan sona yenilemek ve kitaplaştırmak istediğini dile getirerek bilimsel olarak "liken türlerini Türkler yazdı" dedirtmeyi amaçladığını kaydetti.

Ödülün kendisini motive ettiğini belirten Halıcı, çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini sözlerine ekledi.

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