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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
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Analiz, Röportaj

Suudi Arabistan futbolcu transferleriyle neyi amaçlıyor?

Eski Milli Takım Direktörü Ersun Yanal, Suudi Arabistan'ın futbolcu transferleriyle neyi amaçladığını ve Suudi modelinin neden tutmayacağını AA Stratejik Analiz'e anlattı.

05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Suudi Arabistan futbolcu transferleriyle neyi amaçlıyor?

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