Olağanüstü olayların sıklığındaki artış, politika yapıcılar tarafından sıklıkla yeni normal olarak nitelendirilmektedir. Mevcut durum durağan bir denge değil, sürekli kötüleşen olağanüstü koşullara doğru giden dinamik bir merdivenin basamaklarıdır.

Küresel iklim kararsızlığı: Aşırı hava olaylarının tetikleyicileri, sektörel kırılganlıklar ve "yeni normal" yanılgısı Olağanüstü olayların sıklığındaki artış, politika yapıcılar tarafından sıklıkla yeni normal olarak nitelendirilmektedir. Mevcut durum durağan bir denge değil, sürekli kötüleşen olağanüstü koşullara doğru giden dinamik bir merdivenin basamaklarıdır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzet Arı, artan aşırı hava olaylarının tetikleyicilerini ve alınması gereken önlemleri AA Analiz için kaleme aldı.

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Atmosferdeki sera gazı birikiminin rekor seviyelere ulaşması, küresel iklim sisteminde geri döndürülemez bozulmaları tetiklemektedir. [1] Karbondioksit (CO2) yoğunluğunun 2025'te 425,6 (milyonda parçacık sayısı)​​​​​​​ ppm değerine ulaşarak sanayi öncesi döneme göre yüzde 53 oranında artması, yeryüzünün enerji dengesini bozmuştur. [2] Isınan atmosferin aşırı hava olaylarını şiddetlendirmesindeki temel termodinamik mekanizma "Clausius-Clapeyron" ilişkisiyle açıklanmaktadır. [1,3] Bu fiziksel yasaya göre, küresel yüzey sıcaklığındaki her 1 °C’lik artış, atmosferin nem tutma kapasitesini yaklaşık yüzde 7 oranında yükseltir. [3,4] Bu durum küresel su döngüsünü hızlandırarak nemli bölgelerde aşırı yağış ve sel felaketlerini artırırken, karasal alanlarda buharlaşma talebini yükselterek kuraklık eğilimlerini derinleştirmektedir. [3,4,5]

Avrupa'nın hızlı ısınma eğilimi ve ısı dalgaları

Avrupa, 1990'ların ortalarından bu yana her on yılda yaklaşık 0,56 °C’lik bir sıcaklık artışı kaydederek küresel ortalamanın (0,27 °C) iki katından daha hızlı ısınmaktadır. [6,7] Bu asimetrik ısınmanın arkasında jet akıntılarındaki sapmaların yol açtığı durağan ısı kubbeleri, sanayi emisyonlarının azalmasıyla yüzeye ulaşan güneş radyasyonunu artıran aerosol miktarındaki düşüş ve kar örtüsünün gerilemesiyle ortaya çıkan albedo kaybı bulunuyor. [6,7] Batı Avrupa’da 2026’nın Haziran ve Temmuz aylarında ortalama sıcaklık 21,62 °C’ye ulaşarak uzun dönem ortalamasının 2,79 °C üzerine çıktı ve bölge tarihindeki en sıcak dönem kaydedildi. [8] Bu ekstrem ısınma, Ren ve Tuna gibi nehir havzalarında akış hızını tarihi seviyelere indirerek su kıtlığını tırmandırdı. Küresel iklim değişikliği ve sıcaklık artışına bağlı olarak sağlık, su yönetimi, enerji ve tarım gibi sektörler doğrudan olumsuz bir şekilde etkilendi.

Okyanus-atmosfer etkileşimi

Sera gazları tarafından hapsedilen fazla enerjinin yüzde 90’ından fazlasını soğuran okyanuslar, küresel ısı birikiminin en kararlı göstergesidir. [9,10] 2025'te üst 2 bin metrelik katmanda Okyanus Isı İçeriği (OHC), bir önceki yıla göre 23 zetta joule (ZJ) artarak rekor kırdı. Bu miktar, yıllık küresel elektrik tüketiminin yaklaşık 215 katına denktir. Bu ısınma, Pasifik'teki serinletici La Nina koşullarına rağmen gerçekleşmiş ve okyanus yüzeyinin yüzde 87’sinde denizel sıcak hava dalgalarına yol açmıştır. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak "La Nina" ve "El Nino" gibi atmosfer-okyanus etkileşimli hareketlerin normal durumu da değişmekte olup iklim değişikliğinin olumsuz etkileri daha şiddetlenmektedir.

2026'da yayımlanan bulgular, Atlantik Meridyenel Tersinme Dolaşımı (AMOC) gibi hayati okyanus akıntı sistemlerinin ısınmanın hızına olan hassasiyetini göstermektedir. AMOC, yavaş ısınma senaryolarında +5 °C sıcaklıkta dahi stabil kalabilirken, günümüzdeki gibi on yılda 0,3 °C’ye yaklaşan hızlı ısınma senaryolarında +2 °C’lik bir eşikte çöküş sürecine girebilmektedir. AMOC'un zayıflaması veya çökmesi, Avrupa genelinde sıcaklıkların dramatik şekilde düşmesine ve yağış rejimlerinin tamamen altüst olmasına neden olacak bir devrilme noktasıdır. [11] Bu durum okyanus akıntılarıyla Avrupa kıta sıcaklığının dengelenmesinin, artan karbondioksit konsantrasyonu ve küresel ortalama deniz suyu yüzeyi sıcaklığının etkisiyle bozulma olasılığını güçlendirmektedir.

Sektörel kırılganlıklar ve altyapı tehditleri

Aşırı hava olaylarının tarım, su kaynakları ve enerji altyapıları üzerindeki etkileri sistemik riskler barındırmaktadır. Aşırı hava olayları nedeniyle tarımda küresel ürün verimliliği yıllık ortalama yüzde 12 azalmıştır. [12] Kar örtüsünün erken erimesi yaz aylarındaki sulama suyu rezervlerini tüketmekte ve su paylaşımında sektörler arası çatışmaları körüklemektedir. İklim değişikliği su ve tarım sektörü üzerinde kitlesel baskı oluşturarak toplumsal sorunları tetiklemekte ve iklim dirençliliğini düşürmektedir. [13]

Enerji sektörü, bu iklimsel sarsıntılardan doğrudan etkilenmektedir. Nükleer santrallerin yüzde 14'ü doğrudan nehir sularıyla soğutulmaktadır. [14] 2026'daki aşırı kuraklıkta, Tuna Nehri'ndeki düşük su seviyeleri nedeniyle Güneydoğu Avrupa'nın nükleer kapasitesinin yüzde 40'ı devre dışı kalmıştır. [14,15] Fransa'da çevre koruma yönetmelikleri gereği sıcak suların nehirlere deşarjının yasaklanması, nükleer enerji üretiminde ciddi kesintilere yol açmıştır. [14,15,16] Isınan kıyı suları denizel biyokütleyi artırmakta; örneğin Gravelines Nükleer Santrali'nde denizanası sürülerinin filtreleri tıkaması nedeniyle reaktörler acilen kapatılmaktadır. [16] Isı dalgaları sırasında rüzgar hızlarının da yüzde 30 ila yüzde 50 oranında düşmesi (örneğin Haziran 2026'da Birleşik Krallık rüzgar enerjisinin yüzde 15 seviyelerine gerilemesi) arz güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Güneş enerjisi gün içinde yüksek performans gösterse de akşam saatlerindeki yüksek soğutma talebini karşılamak için gelişmiş batarya depolama altyapılarına olan ihtiyaç kritik hale gelmektedir.

"Yeni normal" yanılgısı ve değişen referans noktası sendromu

Olağanüstü olayların sıklığındaki artış, politika yapıcılar tarafından sıklıkla bir "yeni normal" olarak nitelendirilmektedir. Ancak iklim bilimciler, bu terimin statik bir kararlılık algısı yarattığı uyarısında bulunmaktadır. Mevcut durum durağan bir denge değil, sürekli kötüleşen olağanüstü koşullara doğru giden dinamik bir merdivenin basamaklarıdır. [17]

Sosyolojik boyutta ise Daniel Pauly tarafından tanımlanan "Değişen Referans Noktası Sendromu" ve nesiller arası amnezi devreye girmektedir. Toplumlar, sadece son 2 ila 8 yılın ortalamasını zihinsel "normal" olarak kabul etmekte ve ekolojik bozulmayı normalleştirmektedir. [18] ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) her otuz yılda bir güncellediği "iklim normalleri", iklim değişikliğinin parmak izlerini içerse de, yeni referans noktaları sunarak aciliyet hissini ve restorasyon hedeflerini zayıflatmaktadır. Bu durum, aşırı sıcakları ve ekolojik kayıpları kaçınılmaz kabul eden toplumsal bir kanıksama yaratmaktadır. [18,19]

Sonuç

Başta Avrupa’da olmak üzere gözlemlenen aşırı hava olaylarının sıkılığının ve şiddetinin artması, elde edilen veriler ve bilimsel analizlerle değerlendirildiğinde, bu hava olaylarının geçici anomaliler olmadığını, aksine derinleşen iklim kararsızlığının sistematik dışavurumları olduğunu göstermektedir. Küresel toplulukların statik bir "yeni normal" kabulünden sıyrılarak, hem ısınma hızını yavaşlatacak rasyonel emisyon azaltımlarını gerçekleştirmesi hem de değişen şartlara uyum sağlayabilecek esnek altyapı yatırımlarını hayata geçirmesi zorunludur. Bu önlemlerin ertelendiği bir dünyada, iklim değişikliğinin etkileri ve maliyeti artacak kronik bir hal almaya doğru gitmektedir.

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[Doç. Dr. İzzet Arı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesidir.]

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Muhabir: Sena Çavuş