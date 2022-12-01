GÖRÜŞ - Hindistan, G20 dönem başkanlığında evrensel birlik duygusunu teşvik etmek için çalışacak
Hindistan'ın G20 gündemi kapsayıcı, iddialı, eylem odaklı ve belirleyici olacak.
Ankara
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin G20 dönem başkanlığına ilişkin değerlendirmesini kaleme aldı.
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Bugün Hindistan, G20 Dönem Başkanlığına başlıyor.
G20'nin önceki 17 Başkanlığı, makro-ekonomik istikrarın sağlanması, uluslararası vergilendirmenin rasyonelleştirilmesi, ülkeler üzerindeki borç yükünün hafifletilmesi ve diğer birçok çıktı için önemli sonuçlar verdi. Bu başarılardan yararlanacağız ve bunları geliştireceğiz.
Ancak, Hindistan bu önemli sorumluluğu devralırken kendime soruyorum - G20 daha da ileri gidebilir mi? Bir bütün olarak insanlığa fayda sağlamak için temel bir zihniyet değişimine zemin hazırlayabilir miyiz?
Yapabileceğimize inanıyorum.
Zihniyetlerimiz koşullarımıza göre şekillenir. İnsanlık tüm tarih boyunca kıtlık içinde yaşadı. Sınırlı kaynaklar için savaştık çünkü, hayatta kalmamız bu kaynakları başkalarıyla paylaşmamamıza bağlıydı. Fikirler, ideolojiler ve kimlikler arasındaki çatışma ve rekabet norm haline geldi.
Ne yazık ki bugün bile aynı sıfır sonuçlu zihniyet içinde sıkışıp kalıyoruz. Ülkeler toprak veya kaynaklar için savaştığında bunu görüyoruz. Temel malların tedariki bir silah olarak kullanıldığında bunu görüyoruz. Milyarlarca insan aşıya ulaşamazken aşılar bir grup insan tarafından stoklandığında bunu görüyoruz.
Bazıları çatışma ve açgözlülüğün sadece insan doğasında olduğunu iddia edebilir. Buna katılmıyorum. Eğer insanlar doğası gereği bencil olsaydı, hepimizin temel 'Bir'liğini savunan birçok manevi geleneğin daimi çekimini nasıl açıklayabilirdik?
Hindistan'da popüler olan bir gelenek, canlı hatta cansız tüm varlıkların 5 temel elementten (panch tatva) oluştuğunu söyler. Bu elementler arasındaki uyum - içimizde ve aramızda - fiziksel, sosyal ve çevresel refahımız için gereklidir.
Hindistan'ın G20 Dönem Başkanlığı, bu evrensel 'Bir'lik duygusunu teşvik etmek için çalışacak, dolayısıyla temamız: "Tek Bir Dünya, Tek Bir Aile, Tek Bir Gelecek"
Bu sadece bir slogan değil. Bu tema, hepimizin toplu olarak takdir etmekte başarısız olduğumuz insani koşullardaki değişimi dikkate alır.
Bugün, dünyadaki tüm insanların temel ihtiyaçlarını üretmeye yetecek kadar araçlara sahibiz.
Bugün, hayatta kalmak için savaşmamıza gerek yok, çağımızın savaş çağı olmasına gerek yok. Gerçekten de savaş olmamalı!
Bugün, iklim değişikliği, terörizm ve salgın hastalıklar gibi karşılaştığımız en büyük zorluklar, birbirimizle savaşarak değil, yalnızca birlikte hareket ederek çözülebilir.
Neyse ki günümüz teknolojisi bize insanlığın karşılaştığı sorunları çözme araçları da sağlıyor. Bugün içinde yaşadığımız devasa sanal dünyalar, dijital teknolojilerin ölçeklenebilirliğini gösteriyor.
İnsanlığın altıda birine ev sahipliği yapan ve muazzam dil, din, gelenek ve inanç çeşitliliği ile Hindistan, dünyanın bir mikrokozmosudur.
Bilinen en eski kolektif karar verme gelenekleriyle Hindistan, demokrasinin temel DNA'sına katkıda bulunur. Demokrasinin en büyüğü olan Hindistan'ın ulusal fikir birliği dikteyle değil, milyonlarca özgür sesin uyumlu bir melodide harmanlanmasıyla oluşturulur.
Bugün, Hindistan en hızlı büyüyen büyük bir ekonomidir. Vatandaş merkezli yönetişim modelimiz, yetenekli gençliğimizin yaratıcı dehasını beslerken en marjinalleşmiş vatandaşlarımızla bile ilgilenir.
Ulusal kalkınmayı, yukarıdan aşağıya bir yönetim hareketi değil de vatandaş liderliğindeki bir "halk hareketi" yapmaya çalıştık.
Açık, kapsayıcı ve birlikte çalışabilir dijital kamu malları yaratmak için teknolojiden yararlandık. Bunlar; sosyal koruma, finansal katılım ve elektronik ödemeler gibi çeşitli alanlarda devrim niteliğinde ilerleme sağlamıştır.
Tüm bu nedenlerden dolayı, Hindistan'ın deneyimleri olası küresel çözümler için iç bakış açısı sağlayabilir.
G20 Dönem Başkanlığımız süresince; Hindistan'ın deneyimlerini, öğrenimlerini ve modellerini diğerleri için, özellikle gelişmekte olan dünya için olası şablonlar olarak sunacağız.
G20 önceliklerimiz, yalnızca G20 ortaklarımızla değil, aynı zamanda sesi pek duyulmayan Güney'deki diğer destekçilerimizle de istişare içinde şekillenecek.
Önceliklerimiz "Tek Dünyamızı" iyileştirmeye, "Tek Ailemiz" içinde uyum yaratmaya ve "Tek Geleceğimiz" için umut vermeye odaklanacak.
Gezegenimizi iyileştirmek için, Hindistan'ın doğaya karşı vasilik geleneğine dayanan sürdürülebilir ve çevre dostu yaşam tarzlarını teşvik edeceğiz.
İnsanlık içinde uyumu teşvik etmek için, küresel gıda, gübre ve tıbbi ürün arzını depolitize etmeye çalışacağız, böylece jeopolitik gerilimler insani krizlere yol açmayacak. Kendi ailelerimizde olduğu gibi, ihtiyaçları en büyük olanlara her zaman öncelik verilmelidir.
Gelecek nesillerimize umut aşılamak için, en güçlü ülkeler arasında, kitle imha silahlarının yarattığı riskleri azaltma ve küresel güvenliği artırma konusunda dürüst bir diyaloğu teşvik edeceğiz.
Hindistan'ın G20 gündemi kapsayıcı, iddialı, eylem odaklı ve belirleyici olacak.
Hindistan'ın G20 Dönem Başkanlığını; şifa, uyum ve umut başkanlığı yapmak için bir araya gelelim.
İnsan merkezli küreselleşmenin yeni bir paradigmasını şekillendirmek için birlikte çalışalım.
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[Narendra Modi, Hindistan Başbakanı]
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