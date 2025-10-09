Dolar
Dünya, Analiz İran-İsrail Krizi

Netanyahu Gazze'de ateşkese varılmasının ardından kabineyi toplayacağını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Netanyahu Gazze'de ateşkese varılmasının ardından kabineyi toplayacağını açıkladı

İstanbul

Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.

İsrail Başbakanı, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.

Gazze'de uygulanan soykırımla suçlanan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "komşu ülkelerle barışı genişletmeye devam edeceklerini" savundu.

