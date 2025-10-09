Netanyahu Gazze'de ateşkese varılmasının ardından kabineyi toplayacağını açıkladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını duyurdu.
Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.
- ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu
İsrail Başbakanı, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.
Gazze'de uygulanan soykırımla suçlanan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "komşu ülkelerle barışı genişletmeye devam edeceklerini" savundu.
