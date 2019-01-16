Yunanistan'ın 'sorumsuz siyasetçisi' istifasıyla siyasi varlığını kurtarmak istiyor

Yunanistan'da istifa eden Savunma Bakanı Panos Kammenos, görevde kaldığı 4 yıl boyunca Türkiye ile ilişkilerin de gerilmesine yol açtı.

ATİNA

Yunanistan'da hükümetle yollarını ayırarak istifa eden eski Savunma Bakanı Panos Kammenos, görevi süresince özellikle Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine yol açan açıklamaları ve yarattığı sansasyonlarla dikkat çekti.

Siyasi yelpazede neredeyse tam karşısında bulunan sol ittifak SYRIZA'nın lideri Başbakan Aleksis Çipras ile 2015'ten bu yana ortaklık eden Kammenos, yaklaşık 4 yıl boyunca Savunma Bakanı olarak görev

Görev süresi boyunca, takındığı kışkırtıcı ve milliyetçi tutumuyla eski partisi Yeni Demokrasi (ND) dahil birçok kesimden tepki toplayan Kammenos, zor günler geçiren partisi Bağımsız Yunanlar (ANEL) ve kendi siyasi kariyerini bu istifayla kurtarmaya çalışıyor.

Kammenos, koltuğunu Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'e devretmeden önce, istifasının hemen ardından Kardak kayalıkları civarında uçarak 1996'da bölgede düşen bir helikopterde hayatını kaybeden Yunan askerlerini anmak için çelenk attı.

Üzerinden 23 sene geçen Kardak krizini, bakanlığı döneminde her yıl benzer şekillerde gündeme getiren Kammenos'un bu yılki merasimini ise 31 Ocak olan askerlerin ölüm yıl dönümünden önce adeta "giderayak" yapmak zorunda kalması, Yunan medyasında "şov yaptığı" yorumlarına yol sebep oldu.

Kammenos, özellikle Ege'nin iki yakasındaki ilişkilerin, Yunanistan'a kaçan darbeci askerler ve Edirne'de sınırda yakalanarak tutuklanan iki Yunan askeri nedeniyle geçtiği zor dönemlerde yaptığı kışkırtıcı açıklamalarla ilişkilerin daha da gerilmesine yol açtı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kardak krizinin gündeme yeniden taşındığı 2017 başında Kammenos'a ilişkin, "Efendim işte aslında iyi bir çocuk idare edelim. İyi de nereye kadar idare edeceğiz. Almışsınız koalisyona mecbur kalmışsınız, sen idare et de benim de bir sabrım ve sabrımın sınırı var. Sonsuz sabrım yok ki. Olgunluk gösteriyoruz. Bazı şeyleri, esasen hükümetin de bu 'şımarık çocuk' olan bakandan rahatsızlığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çipras'ı da zor durumda bıraktı

Çavuşoğlu'nun bu açıklaması, hem Türkiye'de hem de Yunan hükümeti içerisinde Kammenos'a karşı bakışın da bir özetiydi.

Özellikle iki Yunan askerinin Türkiye'de yargılandığı dönemde Yunan basınına göre Çipras, Kammenos'u "ölçülü" hareket etmesi konusunda uyarmış, buna rağmen Kammenos, "Eğer sıkıyorsa bir milimetre dahi (Yunan toprağını) ihlal etsinler, biz Yunanlar onları ezeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Sıklıkla Ege Denizi'nde "sıcak olay" uyarısında bulunan Kammenos'un "Yunan ordusu bir saatte Ankara'ya girer" şeklinde açıklamaları ise pek çok siyasi tarafından "yangına körükle gidiyor" ve "o makamı hak etmiyor" şeklinde tepkilere neden olmuştu.

Başbakan Çipras'ın başını ağrıtan diğer mesele ise Kammenos'un, Prespa Anlaşması'nın mimarlarından eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın istifasıyla sonuçlanan tartışması oldu.

Yunan basınına göre, karşılıklı suçlamalar ile yaşanan tartışma sonucu Kocias istifa ederken, Çipras'ın kendi partisinden bir bakana rağmen Kammenos ile iş birliğini tercih ettiği yorumları yapıldı.

Ancak Kammenos'un Çipras ile fikir ayrılığına yol açarak koalisyon hükümetinde ayrılığı getiren konu Makedonya ile gerçekleştirilen "isim anlaşması" oldu.

Komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesi kararlaştırılan anlaşmaya, "Makedonya" ibaresinin isimde yer almasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak karşı çıkan Kammenos, anlaşma kapsamında Makedon meclisinde anayasal değişikliklerin onaylanmasının ardından hükümetten ayrıldığını açıkladı.

Kammenos'un baraj endişesi

"Popülist, tepkisel ve milliyetçi" politikalarıyla örtüşen Kammenos'un bu hamlesi ise siyaset yorumcuları tarafından, anketlerde yüzde 3'lük seçim barajının altında görünen partisini, "Neonazi" Altın Şafak partisinin de dahil olduğu Yunan sağının oylarına talip olarak kurtarma çabası olarak yorumlandı.

"Milli konularda tepkisel politikalarla ülkenin uluslararası konumunu tehlikeye attığı" şeklinde eleştirilere maruz kalan Kammenos, pek çok konudaki sivri açıklamalarıyla görevi boyunca gündeme geldi.

Siyasi olarak zıt kesimlerden gelen iki liderin "ülkeyi memorandumlardan ve kemer sıkma politikalarından kurtarmak" için gerçekleştirdikleri "pragmatist" ortaklıkları sona ererken, Kammenos'un siyasi tarihin sayfalarında mı kalacağı, yoksa 2019'da gerçekleşecek seçimlerle kendisine yeni bir sayfa mı açacağını zaman ve seçmenler belirleyecek.

Yunanistan'da Türkiye'ye ilişkin açıklamalarıyla gündem yaratan ilk ve tek bakan Kammenos olmasa da istifasıyla iki ülke diplomatları daha az mesai yapacağa benziyor.

Ancak geçmişi on yıllara dayanan köklü sorunların çözümü için sadece tahrik edici açıklamaların sona ermesi değil, iradeli ve güven verici adımların atılması gerekiyor.



Muhabir: Furkan Naci Top, Mehmet Hatipoğlu