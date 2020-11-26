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Politika, Akıncı Üssü İddianamesi

Kurtulmuş'tan, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme: FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaletin yerini bulduğunu belirtti.

Enes Kaplan   | 26.11.2020
Kurtulmuş'tan, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme: FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen karara ilişkin paylaşımda bulundu. 

"Adalet yerini buldu." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.

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