Kurtulmuş'tan, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme: FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaletin yerini bulduğunu belirtti.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen karara ilişkin paylaşımda bulundu.
"Adalet yerini buldu." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.
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Adalet yerini buldu. Şehidlerimizin kanı yerde kalmadı. Fetöcü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek. pic.twitter.com/slRRtQf2Zi— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) November 26, 2020