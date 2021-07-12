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Gündem, Akıncı Üssü İddianamesi

Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 12.07.2021
Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı

Ankara

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. 

Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi.

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