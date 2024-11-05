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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Trump ile Harris, seçim kampanyalarının son gününü salıncak eyaletlerde geçirdi

ABD'de başkanlık yarışının son gününü seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde geçiren Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris, kararsız seçmenleri ikna etmek için son kozlarını oynadı.

Hakan Çopur  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Trump ile Harris, seçim kampanyalarının son gününü salıncak eyaletlerde geçirdi

Washington

ABD'de 5 Kasım Salı günü yapılacak 60. başkanlık seçimleri için nefesler tutulurken, Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.

Demokrat Harris, seçimin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da, hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.

Her iki aday için de olmazsa olmaz eyaletlerin başında gelen Pennsylvania'da son günlerde art arda çeşitli bölgelerde mitingler düzenleyen iki rakip, bu eyaletin 19 delegesini mutlak olarak kazanmak istiyor.

538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.

Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.

Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.

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