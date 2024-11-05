Dolar
34.31
Euro
37.53
Altın
2,741.02
ETH/USDT
2,430.00
BTC/USDT
69,468.00
BIST 100
8,618.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Kritik eyalet Michigan'da seçmenler "Gazze soykırımını" sandığa taşıyor

ABD'de başkanlık seçiminin kaderini belirleyecek en kritik eyaletlerden biri olarak gösterilen Michigan'da halk, ülkenin yeni başkanını ve Kongre'nin yeni üyelerini belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara akın etmeye başladı.

İslam Doğru  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Kritik eyalet Michigan'da seçmenler "Gazze soykırımını" sandığa taşıyor Fotoğraf: Katie McTiernan/AA

Dearborn

Michigan'da yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek oylama sonucunda seçmenler, başkan adaylarından Demokrat Kamala Harris'i veya Cumhuriyetçi Donald Trump'ı ülkenin 47. başkanı olarak Beyaz Saray'a göndermek için tercih yapacak.

Birçok açıdan tarihi bir seçim olarak nitelenen 2024 ABD Başkanlık Seçimlerinde, eyaletteki Müslüman toplum, Gazze soykırımına verilen desteğe tepkisini sandığa yansıtacak.

Arap Amerikan nüfusun en yoğun yaşadığı eyaletin Dearborn kasabasında oy kullanan Filistin kökenli Jacklin Zeidan, AA muhabirine, Gazze'de devam eden soykırıma işaret ederek "Bana göre yıl boyunca çok şey oldu. Hükümetimizin suç ortağı olduğunu düşünüyorum, insanlığa ve barışa dayalı kararlar almadı." dedi.

Zeidan, ABD'nin yaptığı askeri yardımlara eleştiride bulunarak, "Tanıdığım, sofralarına yemek bile koyamayan, arabalarına benzin bile alamayan aileler ve insanlar var ama biz yine de her yere milyarlarca dolar gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Seçimlere Müslüman toplumunun katılımının büyük olmasını umduğunu belirten Zeidan, "Bir ulus olarak, Amerikan vatandaşları olarak, bu politikacılara artık kenarda durmadığımızı ve hangi partiden olursa olsun hepsini sorumlu tuttuğumuzu bildirmeliyiz." diye konuştu

"Arap Amerikalıların sesinin daha fazla duyulmasını umuyorum"

Bu seçimde ilk defa oy kullanan Dearborn sakini Reajb, Gazze'de yaşananlardan daha korkunç bir şey olmadığını söyleyerek, soykırıma tepki olarak 3. parti adayına oy kullandığını kaydetti.

Reajb, "Geçen bir yıldır yaşanan her şey için Demokrat Partiyi cezalandırabileceğimizi, onlara koşulsuz destek vermeyeceğimizi ve onlara oy vermeme konusunda bize Cumhuriyetçi Parti üzerinden yeterince korku salamayacaklarını göstermeyi umuyorum." dedi.

Diğer bir Dearborn sakini Has Chero da "Ben Arap Amerikalıyım, dolayısıyla Arap Amerikalıların sesinin daha fazla duyulmasını umuyorum, özellikle de Orta Doğu'da, Gazze'de ve Lübnan'da yaşananları göz önüne alırsak." ifadesini kullandı.

Dearborn toplumunun sandıkta bir araya geldiğini gördüğünü söyleyen Henry Ray, oyunu Harris'ten yana kullandığını ancak Gazze'deki durumun birçok seçmen için sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Ray, seçimin kaderini belirleyecek "salıncak eyaletlerden" birinde yaşıyor olmasına ilişkin de "Beni yordu. Yani, adaylar sürekli burada, büyük seçim reklamı baskısı. Bence günün sonunda, gerçekten heyecanlandığım şey, tüm bunların en azından biraz sakinleşmesi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı
İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında yaralanan asker şehit oldu
DMM'den sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin açıklama
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Ankara'da hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldıran şüphelilerden 10'u tutuklandı

Benzer haberler

Kritik eyalet Michigan'da seçmenler "Gazze soykırımını" sandığa taşıyor

Kritik eyalet Michigan'da seçmenler "Gazze soykırımını" sandığa taşıyor

Harris karşıtı bazı Müslüman gruplar, kritik eyalet Michigan'da son ana kadar seçim çalışmalarını sürdürdü

ABD Başkanlık seçimi sonuçlarının sosyal rahatsızlığa yol açma riski endişe oluşturuyor

ABD'de Cumhuriyetçi aday Trump, Michigan'da rekor sayıda Müslümanın desteğini aldığını öne sürdü

ABD'de Cumhuriyetçi aday Trump, Michigan'da rekor sayıda Müslümanın desteğini aldığını öne sürdü

ABD'nin salıncak eyaletlerinden Michigan'da Müslümanlar sandığa Gazze'deki soykırımın gölgesinde gidiyor

ABD'nin salıncak eyaletlerinden Michigan'da Müslümanlar sandığa Gazze'deki soykırımın gölgesinde gidiyor
Harris, "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için çalışacağını" savundu

Harris, "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için çalışacağını" savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet