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Dünya, İsrail-Filistin çatışması, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Filistinli yetkili Bergusi'ye göre Demokratlar, Biden yönetiminin Gazze'deki soykırımı desteklemesinin bedelini ödedi

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD’deki başkanlık seçimlerinde, Demokratların İsrail’in Gazze'de uyguladığı soykırıma verdiği mutlak desteğin bedelini ödediğini belirtti.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Semiz  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Filistinli yetkili Bergusi'ye göre Demokratlar, Biden yönetiminin Gazze'deki soykırımı desteklemesinin bedelini ödedi

Ramallah

Bergusi, ABD’deki başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının, ABD’de hangi yönetimin olduğuna bakmaksızın özgürlük ve onur mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların kaybetmesinde Biden'ın Filistin politikasının etkili olduğu değerlendirmesinde bulunan Bergusi, şunları kaydetti:

"Beklediğimiz gibi Demokratlar ve Biden yönetimi, İsrail'e verdiği mutlak destek, Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve Netanyahu'yu dizginleyememesinin bedelini ödedi. Tüm bunlar Demokratların seçimlerdeki yenilgisine katkıda bulundu."

Bergusi, yeni ABD yönetiminin, Amerikan halkının iradesini ve ABD'de gençler arasında Filistin halkının haklarını destekleme yönündeki büyük değişimi dikkate alması ve Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planlarını reddetmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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