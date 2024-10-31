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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD'li oyuncular Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Aniston, Harris'e desteklerini açıkladı

ABD'de eski California Valisi ve aktör Arnold Schwarzenegger ve Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'e desteklerini duyurdu.

Salih Okuroğlu  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
ABD'li oyuncular Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Aniston, Harris'e desteklerini açıkladı

Ankara

Schwarzenegger ve Aniston, sosyal medya hesaplarından başkanlık seçiminde kime destek vereceklerini açıkladı.

Ünlü aktör ve eski vali Schwarzenegger, X hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten nefret ettiğini ve çoğu siyasetçiye güvenmediğini ifade etti.

Schwarzenegger, eski bir Cumhuriyetçi olduğunu hatırlatarak "Size karşı dürüst olayım: Şu anda iki partiyi de sevmiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi durumunda, olduğundan daha fazla "Amerikan karşıtı" olmanın yeni yollarını bulacağını belirten Schwarzenegger, insanların da öfkeden başka bir şey elde etmeyeceğini kaydetti.

Schwarzenegger, "Cumhuriyetçi olmadan önce her zaman Amerikalı olacağım. Bu nedenle bu hafta Kamala Harris ve Tim Walz'a (Demokratların başkan yardımcısı adayı) oy veriyorum." ifadelerini kullandı.

Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, erken oy aşamasında Harris ve Walz'a oy verdiğini bildirdi.

Aniston, sadece sağlık hizmetlerine erişim, eşit haklar ve adil bir ekonomi için değil, "akıl sağlığı" için de oy verdiğini kaydetti.

Korku, kaos ve demokrasilerine yönelik saldırı dönemini sonlandırmaya ve onları birleştirecek birine oy verme çağrısı yapan Aniston, Kamala Harris ve Tim Walz'a "gururla" oy verdiğini açıkladı.

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