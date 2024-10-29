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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri için kurulan iki oy sandığına yönelik saldırı gerçekleşti

ABD'nin Oregon ve Washington eyaletlerinde, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kurulan oy sandıklarına yönelik gerçekleşen saldırıda 2 sandığın ateşe verildiği bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri için kurulan iki oy sandığına yönelik saldırı gerçekleşti

Portland

Oregon bölge polisinin, eyalette Başkanlık seçimleri için kurulan bir oy sandığına gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangından kısa süre önce sandığın yanında duran araçtaki şüphelinin sandığın dışına yangın çıkarıcı cihaz yapıştırdığını ve bunun da güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

Çıkan yangının, sandıktaki mekanizma ve dış müdahale sayesinde söndürüldüğünü belirten polis, 3 oy pusulasının yandığını kaydetti.

Oregon'daki yangından birkaç saat sonra Washington'da da oy sandığının yandığı, söndürme mekanizması ve dış müdahaleye rağmen yüzlerce oy pusulasının yanndığı bilgisi paylaşıldı.

Polis iki saldırının da bağlantılı olduğunu açıkladı.

​​​​​​​Clark bölgesi denetçisi Greg Kimsey, söz konusu yangını "çok üzücü" olarak tanımlayarak, "Bu, demokrasimize doğrudan bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kimsey, potansiyel saldırılarda zararın azaltılması için oy pusulalarının daha sık aralıklarla toplanacağını belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayları incelediği bildirildi.

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