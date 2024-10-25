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Podcast, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD seçimlerinde son viraja girilirken anketler neyi gösteriyor?

ABD başkanlık seçimlerine günler kala başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump seçmenlere yönelik son sözlerini söylerken, ülkedeki “faşizm” tartışmalarını ve Müslüman seçmenlerin durumunu, Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile konuştuk.

25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
ABD seçimlerinde son viraja girilirken anketler neyi gösteriyor?

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