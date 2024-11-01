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Podcast, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD’de seçim tarafını açık eden teknoloji milyarderleri oligarklaşıyor mu?

ABD’de teknoloji milyarderleri seçim öncesi saflarını belirleyerek nasıl bir strateji izliyor? Seçime sayılı günler kala adayların performansı nasıl? Nasıl bir seçim süreci yaşanabilir? Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
ABD’de seçim tarafını açık eden teknoloji milyarderleri oligarklaşıyor mu?

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