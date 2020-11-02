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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump'ın seçim ekibinden Demokratlara suçlama: Seçim sonucunu manipüle edecekler

ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanya ekibi, Demokratların yarınki başkanlık seçimlerinin sonucunu manipüle edeceğini öne sürdü.

Dildar Baykan   | 02.11.2020
Trump'ın seçim ekibinden Demokratlara suçlama: Seçim sonucunu manipüle edecekler Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Direktör Yardımcısı Justin Clark, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanlık seçimiyle ilgili iddialarda bulundu. 

Demokratların erken kullanılan oylarda umduğunu bulamadığını ve panik içerisinde olduğunu savunan Clark, "Biden'ın siyasi yöneticileri, Başkan Trump'ın seçim günündeki başarısını 'Kırmızı Serap' olarak nitelendirerek, seçim sonuçlarının meşruluğunu bozmak için söylemler yayıyor." ifadesini kullandı.

Justin Clark, basının da Biden'ın ekibine yardımcı olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Demokratların halihazırda televizyon reklamlarını durdurduğunun ve 'Kırmızı Serap' adı altında dezenformasyon yaymaya hazırlandığının farkındayız. Joe Biden'ın seçim gününden sonra da biraz zamana ihtiyaç duyduğuna halkı ikna etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Demokratların, postayla kullanılan oyların eyaletlerdeki kabul tarihlerinin uzatılması için mahkemeye gideceğinin de farkındayız."

Demokratların seçmenleri postayla ve erken oy kullanmaya teşvik etme stratejilerinin de işe yaramadığını belirten Clark, "Biden'ın büyük avukatlar ordusu, seçimlerin güvenilirliğine zarar vermeye çalışacak, çünkü böylece seçimleri bizden çalabileceklerini sanıyorlar." ifadesini kullandı.

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