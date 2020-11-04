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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump'ın kampanya ekibi Wisconsin'de oyların yeniden sayılmasını talep edecek

Joe Biden'ın Donald Trump'ın 20 bin oy önünde olduğu Wisconsin'de yanlış basılan 13 bin 500 pusulası da Ulusal Muhafızların yardımıyla temize çekiliyor.

Dildar Baykan   | 04.11.2020
Trump'ın kampanya ekibi Wisconsin'de oyların yeniden sayılmasını talep edecek

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışının kafa kafaya sürdüğü Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceklerini açıkladı.

Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının belirlenmesinde kritik önemde olan Wisconsin eyaletinin bazı bölgelerindeki oyların geçerliliğinden şüpheli olduklarını savundu.

Stepien, "Wisconsin'deki oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

Wisconsin'de şu ana kadar kullanılan oyların yüzde 98'i sayılırken, eyalette Demokrat Başkan Adayı Joe Biden Trump'ın yüzde 0,6 (20 bin) oy önünde görünüyor. Yasalar gereği, iki aday arasındaki fark yüzde 1'in altında olduğunda taraflar oyların yeniden sayılması talebinde bulunabiliyor.

Wisconsin'de yanlış basılan oy pusulaları Ulusal Muhafızların yardımıyla temize çekiliyor

Öte yandan, Wisconsin'in Outagamie bölgesinde yanlış basılan 13 bin 500 oy pusulasının akıbetine ilişkin de bir açıklama geldi.

Bölge yetkilileri, bu pusulalarla kullanılan oyların 20 Ulusal Muhafızın yardımıyla temize çekildiğini duyurdu.

Wisconsin Yüksek Mahkemesi, geçen hafta bu oy pusulalarının geleceği hakkında bir karar vermekten çekinmişti.

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