Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump'a destek gösterisinin ardından Washington'da karşıt gruplar arasında arbede yaşandı

ABD Başkanı Trump'a destek gösterisinin ardından akşam saatlerinde Washington sokaklarında zıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

Hakan Çopur   | 15.11.2020
Trump'a destek gösterisinin ardından Washington'da karşıt gruplar arasında arbede yaşandı Fotoğraf: Tayfun Coşkun /AA

Washington

3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Donald Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi.

Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı.

10 kişi gözaltına alındı

Başkent polisi olaylara hızlıca müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gündüz bölümünde Trump destekçileri, Washington'da "Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) Yürüyüşü” gerçekleştirmişti.

Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etmişti.

Göstericilerin bir bölümü, burada yapılan konuşmalardan sonra Yüksek Mahkeme'ye doğru yürüyüşe geçmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan kalabalık, üzerlerinde MAGA yazan şapka ve tişörtler, ellerinde bayraklarla Trump lehine sloganlar atmış, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 544 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 15 milyonu aştı
Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında yeni kısıtlama kararları alındı

Benzer haberler

Trump'a destek gösterisinin ardından Washington'da karşıt gruplar arasında arbede yaşandı

Trump'a destek gösterisinin ardından Washington'da karşıt gruplar arasında arbede yaşandı

ABD'nin başkentinde yüz binlerce taraftarından Trump'a destek gösterisi

ABD Suriye'deki ekmek krizinden Esed rejimini sorumlu tuttu

ABD'nin Savunma Bakan Vekili Miller: Tüm savaşlar bitmeli

ABD'nin Savunma Bakan Vekili Miller: Tüm savaşlar bitmeli
ASEAN, ABD ile iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor

ASEAN, ABD ile iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor
ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor

ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor