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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump: Seçimleri kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum." dedi.

Dildar Baykan   | 03.11.2020
Trump: Seçimleri kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede bugün düzenlenen 59. başkanlık seçimleri için kazanma şanslarının yüksek olduğunu açıkladı.

ABD'de başkanlık seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken, Cumhuriyetçi Başkan Trump, Fox televizyonuna telefonla bağlanarak seçim gündemini değerlendirdi.

Trump, seçim zaferini ne zaman kesin olarak ilan edebileceğine dair bir soru üzerine, "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Seçimleri kazanmak için gerekli 270 delege sayısına rahatlıkla ulaşacaklarına inandıklarını belirten Trump, "İnsanlar bizim yaptığımız işlerden memnun. 2016'da olduğu gibi 306 delege sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

"Biden'ın başkan olmak için zihinsel kapasitesi yok"

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a da yüklenerek, "Biden'ın başkan olmak için zihinsel kapasitesi yok. Zor zamanlar geçiriyor. Biden, başkanlık pozisyonunda olmamalı." yorumunda bulundu.

Postayla kullanılan oyların sayım işlemleri nedeniyle seçim sonuçlarının açıklanmasının normalden uzun sürmesi ihtimaline ilişkin ise Trump, 3 Kasım gecesi seçim sonuçlarını görmek istediklerini dile getirdi.

Trump, "Ben seçilirsem, yerel seviyedeki liderlik eksikliği nedeniyle, Demokratların yönetimindeki Portland, Chicago, New York, Oakland, Baltimore ve diğer kentlerde sokak ve şiddet olayları olabilir." diye konuştu.

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