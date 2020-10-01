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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump seçimler için canlı yayın tartışmalarına yeni kurallar getirilmesine karşı

ABD Başkanı Trump, Biden ile yapacağı canlı yayın tartışmaları için yeni kurallar getirilmesi konusunda, "Geçen sefer kolaylıkla galip gelmişken, CPD'nin canlı yayın tartışmaları için kuralları değiştirmesine neden izin vereyim?" ifadesini kullandı.

Dildar Baykan   | 01.10.2020
Trump seçimler için canlı yayın tartışmalarına yeni kurallar getirilmesine karşı

Washington

ABD'de salı akşamı ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden  arasında yapılan ve iki adayın sıklıkla birbirinin sözünü kesmesiyle "kaos" ortamına dönüşen canlı yayın tartışmasının yankıları hala sürüyor. 

Söz konusu tartışmanın ardından oluşan rahatsızlıklar nedeniyle, tartışmaların organizasyonunu üstlenen  Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD) 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yapılacak tartışmalar için yeni kurallar üzerinde çalışmaya başlamasına Trump'tan tepki geldi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen sefer kolaylıkla galip gelmişken, CPD'nin ikinci ve üçüncü canlı yayın tartışmaları için kuralları değiştirmesine neden izin vereyim?" ifadesine yer verdi.

"Kaotik tartışmanın" ardından yeni kurallar gündemde

Trump ile Biden arasındaki ilk tartışma, Trump'ın sürekli araya girerek rakibi Biden'ın sözünü kestiği, Biden ve Trump'ın birbirlerini dinlemeden aynı anda konuşarak karşılıklı suçlamalara yanıt verdikleri anların yoğunluğu nedeniyle yorumcular tarafından "kaotik" olarak nitelendirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre komisyon, moderatörün gerektiğinde konuşmacıların mikrofonlarını kapatabilmesi dahil bir dizi önlem üzerinde çalışıyor.

Konuşmacılardan birinin diğerinin sözünü kesmesi halinde karşı tarafa ilave süre verilerek cezalandırılması, komisyonun değerlendirdiği önlemler arasında bulunuyor.

Öte yandan tarafların konuşma sürelerini kullanmalarının ardından karşılıklı tartışmanın teşvik edildiği münazara tarzındaki kısımların formattan tamamen çıkarılması da gündemde.

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